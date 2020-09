Whindersson Nunes lança música falando sobre traição e manda suposta indireta para Vitão

O término de Whindersson Nunes e Luisa Sonza continua turbulento! Após Carlinhos Maia dizer que Luísa não tratava Whindersson bem, o comediante lançou uma música falando sobre traição e ainda mandou uma indireta para Vitão (atual de Sonza) online.

Para quem não sabe o que está rolando, antes de Whindersson e Luísa anunciarem o fim do casamento, a cantora gravou um clipe pra lá de quente com o cantor Vitão. Isso fez com que muitas pessoas apontassem o cantor como um possível pivô da separação. Ainda por cima, Sonza e Vitão anunciaram que estavam namorando pouco tempo depois, o que aumentou ainda mais o burburinho.