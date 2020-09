Max Ehrich revela como descobriu sobre o término com Demi Lovato

No dia 24 de setembro, o E! News confirmou que o casal terminou o noivado – com fontes afirmando que Demi é quem decidiu acabar com tudo. Como os fãs do casal devem lembrar, eles anunciaram o noivado em julho, quatro meses após começarem a namorar.

"Eles estavam discutindo bastante", disse uma fonte. "Houve muita tensão entre eles e Demi decidiu terminar para esfriar a cabeça".

"Ela não sabe quem ele realmente é e não achava que tinha boas intenções", a fonte continuou. "Houveram muitos sinais vermelhos que ela estava tentando ignorar".

Os amigos da estrela, de acordo com a fonte, disseram estar preocupados com os dois juntos. As pessoas mais próximas estavam "apreensivas com ele e queriam que ele fosse embora o quanto antes. É melhor assim".

Uma segunda fonte foi mais direta e disse: "Ela não confia nele e o acha superficial".

Naturalmente, a primeira fonte afirmou que Demi está "muito triste e movida" com tudo isso. Porém, a cantora de Sorry Not Sorry está cercada das pessoas que ama em Los Angeles.