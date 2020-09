5 motivos para ver Schitt’s Creek, série recordista do Emmy 2020

Schitt's Creek chamou atenção dos telespectadores no Emmy Awards 2020, que aconteceu no dia 20 de setembro. Schitt's Creek não levou apenas a categoria de comédia mais importante, mas bateu recordes com suas vitórias.

A série canadense é transmitida pela CBC e já conta com seis temporadas. Daniel Levy, estrela e criador da atração, aceitou o prêmio de Melhor Série de Comédia direto da festa do elenco e equipe.

"Nossa, nossa série em sua essência é sobre os efeitos transformacionais do amor e da aceitação e isso é algo que precisamos mais agora do que nunca", explicou o astro. "E eu só quero dizer para qualquer um de vocês que não se inscreveu, por favor, inscreva-se. E, então, saia e vote porque essa é a única maneira de ter amor e aceitação lá fora. Por favor, faça isso. Desculpe por falar de política, mas eu tinha que fazer isso!".

Schitt's Creek conquistou 9 categorias, dentre elas Melhor Ator em Série de Comédia para Eugene Levy, Melhor Atriz em Série de Comédia para Catherine O'Hara, Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia para Daniel Levy, Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia para Annie Murphy, Melhor Direção em Série de Comédia e Melhor Série de Comédia.