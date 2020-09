Kris Jenner se veste de cachorro para chamar atenção do namorado

Kris Jenner, que revelou se espera netos de Khloé e Tristan, provou que quando está com ciúmes é capaz de tudo! Em trecho de Keeping Up With The Kardashians, Kris se fantasiou de cachorro para para chamar atenção do namorado Corey Gamble. Mas gente!

No início do episódio, o casal revela que adotou uma cachorrinha chamada Bridgette.

"Nós agora somos pais de uma cachorra", diz Corey no confessionário. "Nós a adotamos. Eu nunca tive um cachorro antes, mas estamos nessa juntos. Estou feliz, contanto que Kris entenda que ela tem que fazer parte dos cuidados da cachorra".

Em seu depoimento sozinha para as câmeras, Kris admite que não é "uma pessoa de cachorros", apesar de adorar Bridgette.

"Quem imaginou o quanto Corey ficaria animado? É muito fofo. Ele realmente ama Bridgette", diz a momager.