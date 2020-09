Recomendado para você : Bruna Marquezine usa look icônico de Britney Spears em premiação

Bruna Marquezine matou finalmente as saudades da amiga Manu Gavassi. Nessa quinta-feira, 25, Bruna e Manu apresentaram juntas o MTV Miaw 2020 e tiveram uma troca de looks memorável!

Entre os looks mais babadeiros, Bruna usou um figurino icônico de Britney Spears, em apresentação no MTV VMA 2001, onde a postar cantou o hit I'm Slave For You. "It's Bruna, bitch!", escreveu a estrela no Instagram, que até usou uma peruca loira. O look formado por top verde e short com estampa de borboleta é da marca Colcci.

Já Manu, se vestiu como a cobra que Britney carrega em sua performance, com conjunto bem justo ao corpo de animal print.