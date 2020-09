Por dentro dos primeiros dias de Gigi Hadid e Zayn Malik com a filha

Gigi Hadid e Zayn Malik estão pra lá de felizes com a filha! Segundo uma fonte do E! News, Gigi deu à luz em Nova York e tanto ela quanto Zayn estão "obcecados e apaixonados" pela recém-nascida.

De acordo com o informante, Yolanda Hadid, mãe da modelo, e Trisha Malik, mãe do cantor, estavam presentes no momento do parto holístico.

"Tudo correu bem e ela está se recuperando em seu apartamento", disse a fonte, acrescentando que a top está em êxtase com a chegada da primogênita.

"Gigi está nos céus e mal pode acreditar que eles criaram um anjo. Ela está verdadeiramente apaixonada e teve muitos momentos emocionantes enquanto segurava a filha".

E o mesmo pode se dizer do ex-integrante do One Direction. "Zayn ficou muito emocionado quando sua filha nasceu. Ele expressou que está mudado para sempre e nunca vai desapontar Gigi ou ela. Ele quer ser o melhor pai possível e está muito animado", contou o informante.