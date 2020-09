O E! People's Choice Awards 2020 já tem data

Estava com saudade do E! People's Choice Awards, né? Mas calma que a gente tem novidade boa! A premiação, que é definida 100% com a votação dos fãs e elege os favoritos do cinema, TV e internet, vai rolar em Los Angeles, no dia 15 de novembro de 2020.

Em breve, teremos o anúncio dos indicados e uma surpresa boa para vocês, mas enquanto isso, a gente pode relembrar que em 2019 tivemos 43 categorias e milhões de votos!