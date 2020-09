Por que você precisa conhecer a Pequena Lo, novo fenômeno da web

Se você nunca viu um vídeo da Pequena Lo, você está usando as redes sociais de forma errada! Nos últimos meses, a Pequena Lo tem salvado os longos dias de isolamento social com seus mais divertidos registros na web.

Com um milhão de seguidores no Instagram e mais de 17 milhões de views no Tik Tok, Lorrane Silva, de 24 anos, já faz vídeos de humor desde 2015, mas viu a sua fama crescer recentemente.

Mas o que faz a jovem psicóloga, nascida em Araxá, Minas Gerais, ter um carisma a mais entre os internautas é o fato de fazer piadas mesmo com suas dificuldades físicas. Lo nasceu com os membros curtos devido a uma síndrome até hoje não identificada, mas associada à displasia óssea.

"Já comecei o tratamento dias depois de nascer", disse Lorrane, que também faz palestras, em entrevista ao Estadão. Depois da quinta cirurgia, aos 11 anos, ela não voltou a andar e, atualmente, necessita de muletas e uma scooter para se locomover; assim como exibido em seus vídeos.