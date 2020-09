Millie Bobby Brown reage ao fim de KUWTK: "Estou tão triste"

Millie Bobby Brown não está pronta para dizer adeus à Keeping Up With the Kardashians! Millie, que já se declarou ser uma super fã das Kardashians, reagiu ao fim do reality.

"É muito triste. Estou muito triste", disse a atriz de 16 anos à Variety. "Eu as assisto há anos, mas tudo tem que chegar ao fim".

Quando questionada sobre o que ela vai sentir mais falta em KUWTK, a estrela de Stranger Things, compartilhou: "Tudo. Quero dizer, só o fato de elas serem muito divertidas. Oh, meu Deus, vou sentir muita falta. Eu curtia muito. Todo domingo à noite, eu era obecada".

A primeira vez que Millie declarou sua paixão pela família foi em 2017, em entrevista a Jimmy Fallon.