Recomendado para você : Bruna Marquezine e Manu Gavassi se encontram pela 1ª vez após BBB

Bruna Marquezine e Manu Gavassi mataram a saudade nesta quinta-feira, 24! Bruna e Manu se encontraram pela primeira vez após o confinamento da cantora no Big Brother Brasil 20, e registraram tudo em vídeo.

No Instagram, Manu mostrou detalhes do encontro. Bruna surge correndo em direção da cantora, que a recebe com um abraço. "Que saudades do seu cheirinho", diz a atriz.

"Chega de saudade!", escreveu Gavassi na legenda.

Nesta noite, as duas amigas vão apresentar juntas a premiação MTV Miaw 2020, e nas redes sociais, a dupla já deu prévia de seus looks.