Recomendado para você : Anitta canta Me Gusta no programa de Jimmy Fallon

Anitta, que gostaria de ter engravidado na quarentena, se apresentou no The Tonight Show, de Jimmy Fallon, um dos programas mais famosos dos Estados Unidos, nessa quarta-feira, 23. Anitta cantou Me Gusta em uma performance virtual direto do Rio de Janeiro.

O hit, feito em parceria com Cardi B e Myke Towers, contou com a aparição dos dois cantores no telão. Anitta caprichou na coreografia ao lado das bailarinas, enquanto o vídeo exibia imagens do Rio.

Nos Stories, a cantora surgiu com seu cachorro comemorando a apresentação. "Arrasta pra cima pra ver a performance completa no Jimmy Fallon que foi tudo!", disse ela, enquanto beijava seu cão.