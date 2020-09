Tudo sobre o romance de Kaia Gerber e Jacob Elordi

E não é que o ator até viajou no final de semana com a família da modelo?

Em fotos obtidas pelo Daily Mail, o casal estava com looks de banho em uma das belas praias em Cabo, no México.

Os dois "têm ido ao clube da praia, onde eles deram as mãos e se beijaram", disse mais uma fonte. "Eles pareciam muito felizes juntos, sempre sorrindo e puxando um ao outro para perto. Eles estavam muito ligados um ao outro e curtindo o momento. Ele sempre está ao lado dela e a segurando para perto".