Você sabe a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero?

Se você tem dúvidas sobre as gírias e o vocabulário do mundo LGBTQIA+, não se preocupe! Marina Mathey veio com mais um TransVocabulary, o programa semanal que vai te ensinar tudo o que você precisa saber.

Dessa vez, vamos falar sobre: orientação sexual.

Se você veio acompanhando todos os vídeos até agora, pode estar um pouco confuso com a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero.