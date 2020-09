Recomendado para você : Vídeo antigo de Vitão dizendo que ficaria com homens bomba na web

Vitão viralizou nas redes sociais! O motivo? Vitão, que assumiu o namoro com Luísa Sonza, revelou que já teve vontade de ficar com homens.

O cantor concedeu entrevista ao Multishow em março, mas só nesta quarta-feira, 23, o vídeo viralizou nas redes sociais.

"Você já teve vontade de ficar com homens? Se sim, me chama", perguntou um fã, que, então, obteve a resposta do ídolo: "Eu já tive curiosidade. Eu nunca cheguei a falar, ‘Agora é o momento', mas já tive curiosidade".

Vitão revelou ainda que não se dá bem com suas ex-namoradas; tanto que ao ser questionado qual ex levaria para uma ilha, ele respondeu que não iria para a ilha e ficaria em São Paulo.