Kris Jenner sente ciúmes da nova dama na vida de Corey Gamble

Corey Gamble tem uma nova dama em sua vida? Em novo teaser de Keeping Up With the Kardashians, Corey tenta ensinar uma lição para Kris Jenner, já que ela não o ajuda criar sua nova cadelinha, Bridgette.

"Kris é quem queria a cachorra, mas estou cumprindo 99,7% de todas as tarefas caninas", lamentou ele no confessionário. "Então, o que acho que tenho que fazer agora é, toda a atenção que eu costumava dar a Kris, acho que tenho que dar tudo para Bridgette".

E o plano é para chamar a atenção de Kris e ela começar a ajudar na criação da nova membro da família.

Então, Corey exige que a mascote se junte a eles para um almoço. Ao chegar no restaurante, o empresário diz: "Deixe-me abrir sua porta, meu amorzinho".

Hilariamente, Kris se pergunta: "E o que aconteceu com a minha porta?". Depois de chamar Bridgette com um apelido carinhoso, o namorado da momager pede frango grelhado orgânico para sua "filha".