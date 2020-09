Emma Stone surge com anel dourado e aumenta rumores de casamento

Emma Stone é uma mulher casada? Os fãs acham que sim! Emma foi vista com um anel dourado durante um passeio recente com Dave McCary.

Os pombinhos, que anunciaram o noivado em dezembro de 2019, aparecem em cliques tirados no início do mês com alianças douradas, em Los Angeles.

A atriz foi vista com o acessório pela primeira vez em maio, quando conversou com Reese Witherspoon virtualmente sobre saúde mental na pandemia. Agora, pelo fato de Dave também usar o anel... tudo indica que eles estão casados!

Para o passeio, a musa e o cineasta escolheram looks confortáveis. A estrela de La La Land optou por um macacão, moletom, boné e sandálias. Já Dave usava uma camiseta estampada, calça e boné. Ambos estavam de máscaras.