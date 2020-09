Recomendado para você : Felipe Neto entra na lista da revista Times dos 100 mais influentes do mundo

Felipe Neto não é um dos youtubers mais relevantes do Brasil à toa. Além do seu trabalho social e do seu envolvimento em questões políticas, Felipe agora é considerado uma das personalidades mais influentes do mundo, segundo a famosa lista da revista Times, publicada nesta quarta-feira, 23.

O youtuber, que está incluído na categoria Ícones, tem seus 51 milhões de seguidores nas redes sociais destacados, além da sua origem humilde. "Rapidamente encontrou fama, um público jovem enorme e leal e patrocínios lucrativos", diz o texto de apresentação dele, assinado pelo deputador federal David Miranda.

Além disso, o texto ainda fala sobre a atuação de Felipe, que a partir de 2018 teve uma redirecionada mais política, "se tornando assim um dos oponentes mais eficazes de Jais Bolsonaro".