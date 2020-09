Jessica Mulroney nega briga com Meghan Markle: "Somos família"

No entanto, no início deste mês os fãs estranharam o fato de que Jessica removeu do Instagram a foto de seu filho Brian segurando o véu de Meghan no casamento real. Sem citar o nome de Meghan, a estilista deu uma explicação no Stories.

"As pessoas sempre me perguntam porque eu deleto certos posts. A quantidade de bullying e ódio que tive de suportar por três anos... estou cansada de olhar pra isso", disse ela.