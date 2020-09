Lais Ribeiro dá dicas de como tirar as melhores fotos

Recomendado para você : BORN TO FASHION I LAIS RIBEIRO ENSINA A POSAR PARA FOTOS COMO MODELO

Lais Ribeiro, angel da Victoria's Secret e apresentadora do Born to Fashion, veio dividir tudo o que aprendeu em sua carreira com a gente! Em um novo vídeo para o E!, Lais deu dicas de como tirar fotos maravilhosas e achar os seus melhores ângulos. Como não amar?

"Eu acho que você tem que treinar", disse ela. "Colocar um espelho na sua frente e treinar todas as suas poses pra ver qual é o seu melhor ângulo e o que funciona mais para o seu perfil". Ou seja, o jeito é ir praticando mesmo!