Arthur Aguiar retorna às redes sociais após ficar ausente

Apesar dos muitos confrontos durante a separação com Mayra Cardi, o ator se declarou para a ex no aniversário da life coach.

"Talvez porque você acredita que depois de tudo que aconteceu, é impossível existir qualquer tipo de sentimento positivo de ambas as partes. Eu confesso que em determinado momento em também achei isso", revelou ele.

"Só que aí eu reencontrei um grande amigo e comecei a ouvir as palavras diariamente. Com o tempo eu fui vendo que tudo que eu achava ou pensava estava equivocado e que sim, independente de qualquer coisa que eu tenha feito ou ela tenha feito, o perdão ele é mais do que necessário, ele é essencial".

Arthur disse no post que não tem vergonha de dizer que errou e que escolheu a "mulher incrível pra ser mãe da minha filha".

"Eu errei muito!! Muito mesmo. Eu tenho vergonha e muito arrependimento do que eu fiz, isso eu tenho. Com certeza eu estava muito desconectado de tudo, inclusive de mim", acrescentou o ator.