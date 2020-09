Ana Maria Braga revela que quebrou braço ao fugir de um assédio sexual

Ana Maria disse que percebeu a situação constrangedora e que ainda decidiu denunciar o diretor.

"Quando levei [o projeto], ficou na mesa dele. Ele me olhou, levantou da mesa e veio para cima de mim. fiquei absolutamente estupefata. Ele falou: ‘Olha, venha cá'... E eu fugi. Quando eu fugi da sala dele, saí com tanto ímpeto, que tinha uma escada. Despenquei da escada do nono andar até o oitavo, que era o departamento comercial. Alguém me socorreu e me acudiu. Eu quebrei o braço".