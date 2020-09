Dane Cook sobre reunião de Jennifer Aniston e Brad Pitt: "Zero drama"

Jennifer Aniston e Brad Pitt deram o que falar após interpretarem cena de flerte durante leitura virtual. E o responsável pela reunião épica de Jennifer e Brad, Dane Cook, contou detalhes do convite que fez aos atores.

Os dois astros do cinema, que foram casados por cinco anos antes do divórcio em 2005, se juntaram a grandes nomes como Julia Roberts, Matthew McConaughey, Morgan Freeman e muitos outros atores no evento Dane Cook Presents Feelin' A-Live: A Virtual Table Read Of Fast Times at Ridgemont High.

Em entrevista ao podcast Better Together with Maria Menounos, o comediante revelou os momentos que não foram vistos pelo público e como ele conseguiu juntar a dupla.

"Quando eu mandei mensagem para Jen, ela disse—não estou tentando ser super fofo—ela não poderia ter sido mais encantadora, brincalhona e animada", revelou. "De novo, eu soube assim que aqueles primeiros nomes estavam lá, quando Brad Pitt... começou a aparecer, eu pensei, 'Sim! Isso vai acontecer'", disse ele.