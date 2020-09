Filho de Kourtney Kardashian aparece de moicano após raspar a cabeça

Reign Disick está de visual novo! Depois de se livrar dos cabelos longos, Reign apareceu no domingo, 20, ao lado do pai, Scott Disick, com um moicano!

Isso mesmo: o caçula de Kourtney Kardashian estreou o novo look após raspar a cabeça em agosto deste ano.

No clique, Lorde Disick aparece segurando o filho enquanto ele exibe o moicano. "Corte Covid", escreveu o empresário na legenda.

No mês passado, a estrela de Keeping Up With the Kardashians ficou, digamos, chocada após o pequeno de 5 anos se livrar das madeixas longas. "Não estou bem", escreveu ela, na época, no Instagram.