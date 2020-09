Ellen DeGeneres se desculpa após acusações: "Assumo a responsabilidade"

Ellen DeGeneres se pronunciou após seu programa ser acusado de alimentar um ambiente tóxico de trabalho. Na estreia da 18ª temporada do The Ellen DeGeneres Show, Ellen pediu desculpas para as vítimas.

Em um monólogo de abertura, a apresentadora de 62 anos disse: "Se você está assistindo porque me ama, obrigada, se está assistindo porque você não me ama, bem-vindo".

A loira revelou que seus últimos meses foram "ótimos" e super terríveis" em meio às alegações publicadas em matéria do Buzzfeed News, em julho.

"Como muito de vocês souberam, neste verão surgiram acusações de um ambiente tóxico de trabalho no nosso programa e então aconteceu uma investigação. Eu soube que coisas aconteceram aqui que nunca deveriam ter ocorrido. Eu levo isso muito a sério e quero pedir desculpas às pessoas que foram afetadas".