Preta Gil revela antiga rixa com Carolina Dieckmann: "A gente se odiava"

Preta Gil, que participou do Festival E! Born to Fashion, contou detalhes sobre sua amizade com Carolina Dieckmann. Em vídeo para o canal no YouTube de Giovanna Ewbank, Preta disse que não gostava de Dieckmann.

"A gente se odiava", revelou a cantora. "A Ivete [Sangalo], que era amiga das duas e amava as duas, cansou dessa baixaria. Um dia, ela ligou e falou, ‘estou indo ao Rio', e disse, ‘vai ao hotel comigo'. [E perguntei] ‘A Carolina vai?' e ela, ‘Não vai'".

Mas para a surpresa da estrela, a atriz estava sim no hotel da cantora e explicou que ficou "revoltadíssima" com a presença da loira.

"Naquela época, eu era um pouquinho diferente do que eu sou hoje. Eu era mais desbocada e um pouquinho agressiva", disse.