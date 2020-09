Biel é acusado de gordofobia após atacar Jojo Todynho em A Fazenda 12

Biel ainda comparou as duas com animais ao se referir às brigas de ambas na primeira semana do reality.

"Se tem uma fêmea toda bonita, escultural e tal, e se tem uma outra bruta, forte... Quem ganha?", referindo-se aos corpos das cantoras.

Os perfis oficiais de Jojo e MC Mirella no Twitter fizeram questão de rebater as falas preconceituosas do ex-marido de Duda Castro.