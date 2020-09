Cardi B revela o verdadeiro motivo pelo qual pediu divórcio de Offset

E quanto ao verdadeiro motivo que Cardi B decidiu dar um fim no casamento?

"Eu simplesmente me cansei de discutir. Eu cansei de não ver as coisas olho no olho. Quando você sente que não é mais a mesma antes de ser traída, eu apenas prefiro estar...".

"Nada de louco fora deste mundo aconteceu. Às vezes, as pessoas realmente se distanciam. Estou com esse homem há quatro anos. Tenho uma filha com esse homem", acrescentou ela.

Os cantores são papais de Kulture Kiari, de dois anos.