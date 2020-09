Kourtney Kardashian rebate crítica sobre sua amizade com Addison Rae

Em junho, Addison explicou como se tornou amiga de Kourt após David Dobrik a apresentar para estrela e seu filho Mason Disick.

"Eu conheci Kourtney através de um amigo, David. A gente ficou surpreso porque Mason curtia meus vídeos no TikTok. Eu meio que fiquei por perto e nos tornamos muito próximas. Nós começamos a malhar juntas. Nós fizemos um vídeo no canal dela de YouTube fazendo exercícios para o bumbum e coisas do tipo, foi divertido", revelou ela no The Tom Ward Show.