Xuxa diz que Pelé a rejeitou por ser virgem e que ele a traía "loucamente"

Xuxa Meneghel que já falou sobre primeira vez com Ayrton Senna, costuma ser bem aberta sobre sua vida pessoal. E em seu novo livro "Memórias", Xuxa revela detalhes do namoro com a estrela do futebol Pelé.

A loira conta que conheceu o craque durante uma sessão de fotos e que na verdade, ele estava interessado em Luiza Brunet, que também trabalhava como modelo na ocasião. "Depois, fiquei sabendo que ele tentou dar uma investida na Lulu que, como era comprometida, não se rendeu às cantadas dele. Então ele pediu meu telefone", disse ela.

Porém, segundo ela, o romance não durou muito tempo já que o jogador lhe deu um fora após descobrir que ela era virgem. "Ele disse que não queria ter a responsabilidade de ser o meu primeiro homem".