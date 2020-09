Zendaya é a mais jovem a vencer como Melhor Atriz de Série de Drama no Emmy

Zendaya, que usou look glamoroso na apresentação do Emmy, conquistou vitória história nesse domingo, 20! Ao levar o troféu de Melhor Atriz em Série de Drama, Zendaya se tornou a mais jovem a vencer nessa categoria.

Ela também é a segunda atriz negra a levar o prêmio, seguindo atrás de Viola Davis, que venceu em 2015. Neste ano, a gata concorreu contra Jennifer Aniston, de The Morning Show, Olivia Colman, de The Crown, Laura Linney, de Ozark, e Jodie Comer e Sandra Oh, de Killing Eve.

Após receber a honra, Zendaya conversou com Erin Lim, do E! News, sobre o momento memorável, que ela viveu em casa ao lado da família. Quando questionada se ela tinha alguma ideia de que levaria o troféu ela contou que não esperava por essa surpresa.

"Não... quero dizer, se você der uma olhada nas mulheres incríveis que concorreram comigo... ser mencionada entre seu nomes e obviamente ter o apoio delas—só de vê-las batendo palmas pra mim foi tipo.... Ah, eu amo vocês pessoal!", disse ela.