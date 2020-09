Jennifer Aniston apaga fogo no palco do Emmy Awards 2020

Jennifer Aniston inesperadamente teve que fazer o papel de bombeiro, no Emmy Awards 2020, neste domingo, 20! Ao subir no palco para apresentar o prêmio de Melhor Atriz em Série de Comédia, Jennifer teve que conter um incidente ao lado de Jimmy Kimmel.

Antes que a estrela de The Morning Show pudesse tocar no envelope para ler o nome vencedor (que foi a estrela de Schitt's Creek, Catherine O'Hara), o apresentador da noite tomou todas as precauções para higienizar o envelope. Isso incluía borrifar o papel com uma grande quantidade de álcool e depois jogá-lo em um balde para ser incendiado.

Apesar de Aniston estar preparada com um extintor de incêndio, a dupla experimentou o perigo na TV ao vivo quando o fogo insistia em não parar de queimar. Usando um vestido preto simples e chique e sandálias de salto alto, Jen assegurou a segurança de todos.