Veja detalhes do look glamoroso de Zendaya no Emmy Awards 2020

Zendaya, que ganhou sua primeira indicação no Emmy Awards 2020, já está pronta para a grande noite! Através do Instagram, Zendaya mostrou detalhes de seu glamoroso look neste domingo, 20.

Coomo parte do que a estrela chamou de "look número 1", Zendaya surge com um vestido de Christopher John Rodgers, saltos Christian Louboutin e joias Bulgari.

Law Roach, stylist da atriz foi a primeira a mostrar seu look, com um vídeo da gata dando uma volta. "Se Emmy fosse uma garota..."

Ao falar com o E! antes do Emmy, Law fez mistérios e disse somente à Zanna Roberts Rossi: "Você verá", ao ser questionada sobre seus planos para a premiação.

Ele acrescentou que as principais dúvidas nessa premiação foram: "Nós nos vestimos com um longo? Ou não nos vestimos? Nós comemoramos? Nós não celebramos, sabe?"