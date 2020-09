Giuliana Rancic, do E!, testa positivo para COVID-19

Giuliana Rancic testou positivo para o coronavírus.

A apresentadora veterana do Canal E! divulgou uma mensagem durante o especial de hoje, Live From the Red Carpet: The 2020 Emmy Awards, explicando por que ela não estava presente para apresentar a cobertura do tapete vermelho deste domingo, 20.

"Ei, pessoal. Ao entrar no meu 20º ano no tapete vermelho do E!, tenho que dizer que eu não considero facilmente perder uma premiação, mas infelizmente neste ano está tudo tão diferente", disse Rancic aos fãs. "Como parte das diretrizes de teste muito rígidas do E! e da NBCUniversal, especialmente antes de um evento como esse, eu descobri que eu testei positivo para COVID-19. Agora, por mais que eu não quisesse descobrir isso, estou muito grata por ficar sabendo antes de eu ter viajado e possivelmente ter exposto outras pessoas. Então por isso, eu sou grata".

Giuliana continuou: "Quanto à minha saúde, eu estou bem. Meu marido Bill e nosso filho [Duke] também testaram positivo, mas nós todos estamos bem e tomando cuidado um do outro, para que eu possa estar de volta. Mas eu só quero dizer que eu desejo o melhor para vocês todos e por favor se protejam e protejam as pessoas ao seu redor. Tomem cuidado e eu vejo vocês no próximo tapete vermelho".