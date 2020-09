Os queridinhos ao prêmio do Emmy Awards 2020

Entre os favoritos em Série de Drama estão Succession e Ozark. Ou será que Stranger Things vai surpreender e levar a categoria?

Já em Série de Comédia, The Marvelous Mrs. Maisel e Schitt's Creek podem levar o troféu pra casa. Quanto à Série Limitada, Little Fires Everywhere e Watchmen são as apostas deste ano.

Jeremy Strong e Brian Cox, ambos de Succession, são os favoritos ao prêmio de Melhor Ator em Série de Drama. Entre as damas, os especialistas apontam para Laura Linney, de Ozark, ou Jennifer Aniston, The Morning Show.