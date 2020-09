Madelyn Cline e Chase Stokes, de Outer Banks, estrelam clipe de Kygo

Kygo fez a alegria dos fãs de Outer Banks! Nesta sexta-feira, 18, Kygo lançou seu novo remix e convidou ninguém menos que o casal da série de sucesso Outer Banks, Madelyn Cline e Chase Stokes.

O produtor musical é responsável pelos remixes de Higher Love de Whitney Houston, What's Love Got to Do With it de Tina Turner e Sexual Healing de Marvin Gaye. Agora, ele está lançando uma releitura do icônico hit Hot Stuff de Donna Summer, lançado em 1979.

A lendária cantora, que morreu em 2012, levou para casa diversos troféus do Grammy por causa da canção.

"Donna Summer é uma das minhas artistas favoritas de todos os tempos", disse Kygo, em comunicado oficial. "Seu catálogo de música é brilhante e seus vocais são incomparáveis. Estou honrado e agradecido por poder trabalhar com uma faixa icônica como Hot Stuff. Esta sempre foi uma daquelas canções que instantaneamente me deixa de bom humor e espero que essa versão possa continuar levando alegria e felicidade para as pessoas que querem celebrar a lendária Donna Summer".