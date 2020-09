Por que você não pode perder o tapete vermelho do E! no Emmy Awards 2020

E é claro que se tratando de premiações, o E! estará a postos no tapete vermelho do evento! Como aquecimento para a grande noite, a gente preparou uma programação toda especial.

No Acesso Emmy, às 18h, você vai relembrar as cerimônias passadas, e a partir das 19h, você confere o Live From E! Emmy Awards, com entrevistas com os indicados deste ano. Imperdível!

Os fãs vão poder ficar por dentro de toda a moda no red carpet do Emmy e os detalhes sobre as celebridades com Giuliana Rancic, Vivica A. Fox e muitos outros. Nos vemos lá!