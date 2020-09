Os artistas indicados pela primeira vez no Emmy Awards 2020

Erik Voake/Getty Images for Hulu

O Emmy Awards 2020 está chegando! Apesar do ano conturbado que vivemos, a premiação acontece neste ano, mas com algumas mudanças devido à pandemia do coronavírus.

A 72ª edição da premição vai rolar neste domingo, 20, e diferente de outros anos, irá acontecer de forma totalmente virtual.

As estrelas farão sua participação direto de suas casas e o comando da noite será de Jimmy Kimmel, que estará no Staples Center, em Los Angeles, na Califórnia, filmando com os produtores da cerimônia.