Lucas Lucco anuncia que será pai pela primeira vez

Lucas Lucco será papai! Na quinta-feira, 17, Lucas, que preocupou fãs ao deletar suas fotos, anunciou que a namorada, Lorena Carvalho, está grávida.

O casal fez uma sessão de fotos com looks brancos, bastante sorridentes e com o teste de gravidez nas mãos.

"VOU SER PAPAAAAAI!!", iniciou ele, no Instagram. "Sim, caros amigos, eu já estou vivendo um sonho. Já vai fazer algum tempo que eu tô na ansiedade pra contar essa novidade pra vcs kkkkkk".