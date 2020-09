Marca de cosméticos lança parceria para apoiar pequenas floriculturas

Se você ama flores, essa é sua chance de enfeitar sua casa na quarentena e ajudar pequenos estabelecimentos! A Lâncome, em parceria com a plataforma Razões Para Acreditar, acaba de criar campanha para ajudar as pequenas floriculturas.

Em celebração à Primavera e a seu novo perfume, La Vie est Belle Intensément, a marca irá indicar e compartilhar a história de 25 floriculturas da cidade de São Paulo, a fim de criar uma rede do bem.

Além de divulgar as histórias desses comércios no Razões para Acreditar, a marca também vai doar 15 mil amostras da nova fragrância e cartões postais às floriculturas, para que as encomendas de flores cheguem aos clientes com os mimos.