Khloé Kardashian e Scott Disick pregam mais uma peça em Kris Jenner

"Eu tenho um bartender dando Martinis pesados para mamãe e meus Martinis de água. Ela acha que essa é a minha primeira vez tomando o drink, então eu tenho que fingir dizendo, 'Isso é tão ruim'", disse Khloé.

E podemos dizer que o plano estava indo vem uma vez que Kris acusou um coquetel de camarão de peidar jogou seu drink em Khloé. Mas gente! lol

Para a próxima etapa Kim e Khloé contaram com a ajuda do assistente de sua mãe, Matthew.

"Kim teve essa ideia genial de falar com o assistente da minha mãe. Assim que minha chegasse em casa e estivesse bêbada atirando suas roupas pelo chão, ele iria pegar todas as coisas dela, colocar em um saco de lixo e Kim iria me entregar e eu estarei vestida com as roupas de Kris Jenner, dos sapatos até as joias".