Gigi Hadid mostra apartamento renovado em Nova York durante a gravidez

Gigi Hadid com certeza entende de decoração!

A modelo, que está grávida do primeiro filho com Zayn Malik, usou as redes sociais para mostrar o seu apartamento renovado em Nova York. Apesar da estrela ter passado um tempo longe da cidade durante a pandemia, ela já voltou para lá para dar à luz.

"Eu passei o último ano arrumando o design do meu projeto do coração / minha casa ideal", disse ela ao compartilhar umas fotos do apartamento. "Estou animada para o tempo que irei passar no local que foi feito com a ajuda de alguns dos meus designers favoritos, que abraçaram as minhas ideias e não me chamaram de louca".