Mayra Cardi sobre amantes de Arthur Aguiar: "Não fiquei com raiva de nenhuma"

Mayra Cardi voltou a falar do seu antigo relacionamento conturbado com Arthur Aguiar. Em entrevista a Danilo Gentili ao The Noite, do SBT, Mayra contou como se sentiu ao saber das traições de Arthur.

"Nunca pensei em matar no sentido literal, mas queria catar a cabeça dele e dar uma esfolada no asfalto, não vou mentir. Queria", revelou a musa.

"É a dor de uma mulher extremamente traída. Mas isso naqueles momentos de maior sofrimento, em que chegavam coisas muito pesadas. Dali a 10 minutos passava".

A influenciadora fitness ressaltou que não soube "das traições durante o casamento".