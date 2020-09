Robert Pattinson é visto com Suki Waterhouse após testar positivo para coronavírus

Robert Pattinson, aparentemente, já está recuperado! Duas semanas após testar positivo para o coronavírus, Robert foi flagrado aos beijos com a namorada, Suki Waterhouse, em Londres.

O casal, que tem feito o isolamento social, foi fotografado em um banco durante um passeio pelo parque na quarta-feira, 16. O eterno ator de Crepúsculo usava uma bermuda azul, moletom, boné e óculos escuros.

Já a modelo apostou em uma malha cinza e deixou as pernas de fora, além de ter os cabelos presos em um coque. Os pombinhos ainda usavam uma máscara, que foi puxada para baixo para o beijo.

Citando "duas pessoas com conhecimento da produção", o New York Times relatou no dia 3 de setembro que Pattinson testou positivo para o COVID-19. A notícia veio depois que a Warner Bros. confirmou em um comunicado que "um membro da produção de The Batman" havia testado positivo e estava "isolado de acordo com os protocolos estabelecidos".