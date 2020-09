As curiosidades sobre o cantor Vitão

Antes de Luísa Sonza, o cantor já namorou a atriz Thaylise Pivato, que não gostou do título de "ex de Vitão", como já foi chamada na web.

"Minha mãe sabia que eu ia chamar Thaylise desde que ela era solteira. Aí, eu nasci e com todo amor ela me deu esse nome. Ele pode e deve ser usado para se referir a mim tá? Ou, então, me chama de ex do Caio, que foi meu primeiro namorado. Por favor, eu prefiro kkkkkkkkk. OU MELHOR deixa eu quieta", escreveu ela no Twitter, em junho deste ano.