Anitta sobre gravidez: "Se eu soubesse da quarentena, teria engravidado"

Anitta, que afastou os rumores de briga com Jojo Todynho, abriu o jogo sobre sua vida pessoal. Em entrevista ao jornal O Globo, Anitta rebateu críticas envolvendo as suas cirurgias plásticas e falou sobre depressão e gravidez.

"Não ligo para as críticas, não! Já me julgaram pra caramba, mesmo o Brasil sendo o segundo país que mais faz plástica no mundo, julgaram. Quando fiz, amor, quase entrei em depressão de tanto que falaram mal de mim", disse.

"O mesmo aconteceu com o preenchimento labial. Foi um tormento na minha vida, senhor. Hoje em dia, as pessoas fazem e até compartilham nas redes sociais as agulhadas na boca".