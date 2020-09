Você sabe o que significa acuendar?

Recomendado para você : Acuendar e o seu significado I Born to Fashion I E!

Marina Mathey, a nossa inteligentíssima apresentadora de TransVocabulary, veio com mais um episódio do programa que tira todas as suas dúvidas sobre o pajubá, também conhecido como o vocabulário LGBTQIA+.

Dessa vez a palavra é uma que vai ser muito usada no quinto episódio de Born to Fashion: acuendar.