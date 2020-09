Malika, BFF de Khloé Kardashian, chora ao planejar chá de bebê

Khloé Kardashian pode não estar grávida de seu segundo filho, mas está animada com a gestação de sua BFF Malika Haqq. Em episódio de Keeping Up With the Kardashians, Khloé planeja o chá de bebê de Malika, que acaba chorando com o estresse do evento.

"Tem alguma coisa que você absolutamente não quer no seu chá de bebê?", pergunta sua irmã gêmea Khadijah Haqq McCray.

Segundo Malika, a única coisa que ela não quer em sua festa é "um monte de pessoas". No entanto, KoKo e Khadijah ficam surpresas ao ouvir que a grávida planeja convidar de 50 a 55 pessoas.

"Malika, isso é loucura. Alguém que diz que não quer estar com um monte de pessoas, só estou dizendo, acho que 55 pessoas é gente para caralh*, diz Khloé.

De acordo com Malika, sua lista de convidados cresceu à medida que a mãe de seu ex, O.T. Genasis, tem permissão para convidar pessoas para o evento.