Gabi Martins e Gui Napolitano se reencontram em noite com ex-BBBs

Os fãs de Gabi Martins e Gui Napolitano foram à loucura na noite de quarta-feira, 16. O motivo? Gabi e Gui, que viveram um romance no BBB 20, se reencontraram e curtiram a noite juntos em São Paulo.

Além da cantora e do modelo, o encontro contou ainda com a presença de Daniel Lenhardt e Flayslane, que também participaram do reality show.

Nos Stories do Instagram, a loira mostra os amigos e diz: "Escutando aqui, um Zé Neto & Cristiano, na companhia hoje de... Oh, meu Deus do céu! É isso aí, nós vamos escutar uma sofrência junto".