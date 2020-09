Ashley Tisdale está grávida do primeiro filho com Christopher French

Ashley Tisdale, a eterna Sharpay Evans, de High School Musical, está grávida! Nesta quinta-feira, 17, Ashley anunciou que espera o primeiro filho do marido Christopher French.

A estrela fez o anúncio através de post no Instagram com lindas fotos ao lado do amado. Nos cliques, a atriz surge com um vestido branco e coloca as mãos em sua barriga.

A notícia surge logo após o casal celebrar seis anos de casamento. Ashley e Chris se casaramem setembro de 2014, que contou com a BFF da estrela, Vanessa Hudgens, como uma das madrinhas.

Na data especial, a loira fez uma homenagem ao esposo. "Uau, não posso acreditar que estamos casados há 6 anos?!! O tempo voa. Eu me lembro de ter muito medo no momento que ficamos juntos porque eu não podia acreditar em quão bem você me tratava. Eu nunca tinha sido tratada dessa forma", escreveu ela.