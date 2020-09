Gabi Brandt ganha flores de Saulo Poncio e exibe barriga da 2ª gravidez

Gabi Brandt fez a alegria dos seus seis milhões de seguidores no Instagram. Na noite de quarta-feira, 16, Gabi foi à rede social para exibir a barriguinha da sua segunda gravidez. Amamos!

No clique, a influenciadora digital aparece no terraço de um prédio, no Rio de Janeiro, ao fim da tarde.

Ela ainda posa com um buquê de rosas vermelhas, dado por seu marido Saulo Poncio, e um vestido preto enquanto exibe a barriguinha. Como não amar?

"Barrigaum e flores que ganhei do meu mariduuu [emoji de coração vermelho e rosa vermelha]", escreveu a musa na legenda do clique.